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НовостиОбщество1 декабря 2022 8:17

В Краснодаре 4 декабря пройдет крестный ход в поддержку участников СВО

Начало – в 13:00
Светлана ОВДЕЙ
Участники пройдут по центральным улицам до Александро-Невского собора Фото: t.me/mitropoliakubanru

Участники пройдут по центральным улицам до Александро-Невского собора Фото: t.me/mitropoliakubanru

В Краснодаре 4 декабря пройдет крестный ход в поддержку участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе кубанской митрополии.

Сбор состоится в 12:45 у Свято-Екатерининского кафедрального собора. А начало крестного хода запланировано на 13:00.

Участники пройдут по центральным улицам города до войскового Александро-Невского собора.

- Жители нашего города могут оказать воинам духовную поддержку и молитвенную помощь, в которой они сейчас так нуждаются, - отметили в кубанской митрополии.