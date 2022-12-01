Участники пройдут по центральным улицам до Александро-Невского собора Фото: t.me/mitropoliakubanru

В Краснодаре 4 декабря пройдет крестный ход в поддержку участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе кубанской митрополии.

Сбор состоится в 12:45 у Свято-Екатерининского кафедрального собора. А начало крестного хода запланировано на 13:00.

Участники пройдут по центральным улицам города до войскового Александро-Невского собора.

- Жители нашего города могут оказать воинам духовную поддержку и молитвенную помощь, в которой они сейчас так нуждаются, - отметили в кубанской митрополии.