К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены три пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 62 новых случая заболевания COVID-19. С выздоровлением в регионе выписали 58 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 29 положительных результатов, в Сочи - 5, в Каневском районе - 4, в Кавказском - 3. По 2 пациента прибавилось в Армавире, Динском, Приморско-Ахтарском и Тихорецком муниципалитетах.

По одному новому заболевшему в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Белоглинском, Гулькевичском, Калининском, Красноармейском, Крымском, Славянском районах. Еще по одному случаю коронавируса зарегистрировали в Ленинградском, Мостовском, Новокубанском, Славянском и Туапсинском муниципалитетах.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены три пациента. За сутки от осложнений заболевания скончался один человек.