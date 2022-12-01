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НовостиОбщество1 декабря 2022 8:33

В Сочи водитель Hyundai наехала на лежавшего на дороге мужчину

Мужчина погиб на месте от полученных травм
Ангелина НАЗАРЧУК
Женщина не заметила мужчину, поскольку он лежал на проезжей части дороги.

Женщина не заметила мужчину, поскольку он лежал на проезжей части дороги.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 30 ноября около трех часов ночи на улице Урожайной произошло ДТП. В аварии погиб один человек.

- По предварительным данным 37-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai i30, совершила наезд на 37-летнего мужчину, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Женщина не заметила мужчину, поскольку он лежал на проезжей части дороги. Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью.

В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.