В Сочи водитель Hyundai наехала на лежавшего на дороге мужчину

Женщина не заметила мужчину, поскольку он лежал на проезжей части дороги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 30 ноября около трех часов ночи на улице Урожайной произошло ДТП. В аварии погиб один человек.

- По предварительным данным 37-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai i30, совершила наезд на 37-летнего мужчину, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Женщина не заметила мужчину, поскольку он лежал на проезжей части дороги. Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью.

В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.