Владельцы дебетовых и кредитных карт РНКБ могут получить кешбэк до 5% за оплату товаров и услуг

1 декабря 2022 года в РНКБ начинает работать обновленная программа лояльности для владельцев карт банка. Теперь за оплату товаров и услуг дебетовыми и кредитными картами РНКБ клиенты смогут получать кешбэк до 5%. При этом, если клиент выполняет все условия программы лояльности при расчетах как дебетовой, так и кредитной картой, то кешбэк будет начисляться на обе карты.

В частности, для успешных предновогодних покупок в декабре кешбэк можно получить в самых популярных категориях:

отели – 5%;

кафе, рестораны – 3%;

топливо – 2%;

продукты – 1%.

Ознакомиться со всеми условиями программы лояльности и категориями кешбэка можно на официальном сайте банка. Кешбэк за текущий месяц выплачивается в первые 15 дней следующего месяца.

Отметим, что список категорий, за покупки в которых будет начисляться кешбэк, будет обновляться ежемесячно с учетом потребностей клиентов. Следить за актуальными категориями можно будет в сториз в мобильном приложении банка либо в разделе с описанием программы лояльности на официальном сайте банка.