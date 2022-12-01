В сквере подготовили две детские и три спортивные зоны Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Отрадненском районе Кубани обновили сквер. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Общественную территорию благоустроили на улице Красной в станице Отрадной. Специалисты заменили плитку, установили скамейки и сделали две детские и три спортивные зоны. В сквере подготовили площадку для игры в футбол, волейбол, баскетбол, воркаут-площадку и оборудовали уличные тренажеры.

Всего с 2017 года в Краснодарском крае по нацпроекту «Жилье и городская среда» обновили более 1,2 тысячи парков и скверов. В 2022 году в регионе обновят свыше 200 зон отдыха.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что В Калининском районе обновили парк. Общественную территорию благоустроили в станице Калининской.