Детский санаторий в Сочи переквалифицируют из медицинского в образовательный

На содержание центра будет выделено 72 миллиона рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Детский санаторий в Лазаревском районе Сочи переквалифицируют из медицинского в образовательный. А также учреждение перейдет под управление администрации Ростова-на-Дону с 1 января 2023 года.

- Планы по развитию Центра - грандиозные, - сообщил мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

На содержание центра будет выделено 72 миллиона рублей. Администрация ожидает, что каждый год в санатории будет отдыхать не менее 1,4 тысячи детей.