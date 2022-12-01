Жителя Адыгеи осудят за угрозу полицейскому горящей палкой

Обвиняемый схватил деревянную палку, обмотал один конец тряпкой и поджог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Адыгеи предстанет перед судом за угрозу полицейскому. Мужчина направлял на сотрудника горящую палку.

- По версии следствия, 29 июля 2022 года в вечернее время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения около гаражных помещений в селе Красногвардейском Красногвардейского района, был недоволен правомерными действиями сотрудника полиции, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

47-летний местный житель схватил деревянную палку, обмотал один конец тряпкой и поджог. Горящей стороной он начал махать ей перед полицейским и угрожать ему.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», дело передано в суд для рассмотрения по существу.