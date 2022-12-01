Умер главный врач скорой помощи Сочи Александр Александров

Весь свой профессиональный путь Александр Александров посвятил работе врачом.

Сегодня, 1 декабря, умер депутат Городского Собрания Сочи Александр Александрович Александров. Последние три года он возглавлял Станцию скорой медицинской помощи. Весь свой профессиональный путь Александр Александров посвятил работе врачом.

- Все свое время Александр Александров посвящал самой благородной и самой нужной всем людям профессии врача, создал прекрасный коллектив, внес большой вклад в развитие сочинского здравоохранения, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города выразил родным и близким Александра Александровича соболезнование.