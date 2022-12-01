Столовая краснодарской школы №106 стала лауреатом Всероссийского конкурса Фото: krd.ru

Столовая краснодарской школы №106 стала лауреатом Всероссийского конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Повара школьной столовой представили в Уфе домашнее задание - тематический стол с шестью блюдами по теме «Школьное питание 3.0». Участники из краевого центра приготовили сырники «Тыковка» с медом, пюре из тыквы и зеленого горошка, зеленый салат со свеклой и мандаринами. Жюри также оценивало рулет из индейки со шпинатом и сыром, мандариновую панна-котту и тыквенный чизкейк.

Кроме того, участники прошли блиц-опрос «Три вопроса от родителей», квест-практикум «Безопасный пищеблок» на знание нормативов СанПина, мастер-классы и круглые столы.

По результатам одного из испытаний команда краснодарской школы № 106 вместе с комбинатом питания «Забота» награждена дипломом лауреата конкурса.