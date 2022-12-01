Компания АСК завершила проект ЖК «Спортивный парк»

Фото: застройщик ООО "Альфа"

30 ноября и 1 декабря 2022 года строительная компания «АСК» (входит в состав AVA Group) выдала ключи собственникам квартир литеров 9, 10 ЖК «Спортивный парк» в жилом районе Новознаменский города Краснодара.

За 2 дня ключи от своих квартир получили 200 семей. Осмотр квартир, выдача ключей и подписание документов происходит по заранее разработанному графику. Для удобства дольщиков до офиса застройщика организован трансфер, где проходит оформление документов. На территории комплекса работают специалисты отдела продаж, генерального подряда и представители управляющей компании, которые отвечают на все возникающие вопросы, помогают с приемкой квартиры, установкой мобильного приложения управляющей компании.

Фото: застройщик ООО "Альфа"

Жилой комплекс «Спортивный парк» состоит из 13 домов, расположенных жилом районе Новознаменский, Карасунского административного округа города Краснодар. Площадь застройки составляет 8 ГА. Сдача литеров 9 и 10 – завершила реализацию жилого комплекса в соответствии со сроками проектной декларации. Более 1500 семей проекта «Спортивный парк» стали владельцами недвижимости. В текущий момент ведутся работы по устройству сквера на территории жилого комплекса, которые планируется завершить в текущем году. Новый сквер станет местом притяжения жителей жилого комплекса для прогулок с детьми и отдыха.

Строительная компания «АСК» и линия генерального подряда «Грант Строй» поздравляют жителей ЖК «Спортивный парк» с новосельем.

Компания «АСК» (входит с состав AVA Group) активно развивает среду добрососедства: проводит экологические, детские и спортивные мероприятия с жителями сданных домов, которые не только идут на пользу окружающей природе, но и знакомят соседей между собой. В микрорайоне Новознаменский в 2022 году жители «Спортивного парка» и ЖК «Марсель» совместно с застройщиком посадили сквер с семейными деревьями и обустроили новую клумбу, а ко Дню защиты детей дворовые команды соревновались в футбольном матче. К Новому году жителям предложили поучаствовать в конкурсе новогодних игрушек, что сделает дворы жилого комплекса не только удобными, но и по-новогоднему нарядными.