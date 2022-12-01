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НовостиОбщество1 декабря 2022 9:28

Кадастровая палата Кубани рассказала, как оформить документе из другого региона

Оперативно оформить недвижимость поможет экстерриториальный принцип приема документов
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Кадастровая палата региона

Кадастровая палата региона

Оформить право собственности на недвижимость, находясь в другом регионе, возможно благодаря экстерриториальному принципу приема документов. Эксперты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю рассказывают об особенностях такого способа приема сведений.

Экстерриториальный принцип приема документов позволяет совершать различные действия с недвижимостью независимо от местонахождения. Такой способ оформления бумаг имеет ряд преимуществ, среди которых:

- сокращение денежных расходов;

- экономия времени.

«За текущий год Кадастровая палата по Краснодарскому краю приняла 1,6 тысячи документов для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу. Воспользоваться экстерриториальным приемом можно при обращении в офисы МФЦ. Специалисты создадут электронные документы и направят их в тот регион, где находится объект недвижимости. Действия с недвижимостью подтверждает выписка из Единого государственного реестра (ЕГРН). В результате собственник получает такую выписку в офисе МФЦ», – отмечает заместитель директора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Сергей Пискашов.

«В Управление Росреестра по Краснодарскому краю из МФЦ других регионов России за 9 месяцев этого года поступило более 23 700 обращений для регистрации прав на недвижимость в Краснодарском крае. Это на 65 % больше аналогичного периода 2021 года. Экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестра – это возможность обращаться за государственной регистрацией прав и постановкой на государственный кадастровый учет независимо от места расположения объекта недвижимости», – сообщил заместитель руководителя управления Росреестра по Краснодарскому краю Сергей Осипов.

В случае, когда нет возможности лично обратиться в МФЦ, в Кадастровой палате по Краснодарскому краю действует услуга по выездному обслуживанию. Она позволяет заказать дистанционный прием и доставку документов. Специалисты имеют возможность выехать в удобное для заявителя время.

Напоминаем, что услуга по выездному обслуживанию предоставляется бесплатно для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей инвалидов, инвалидов с детства I группы, инвалидов I и II групп, при условии, что они являются правообладателями оформляемых объектов.

Выездное обслуживание осуществляется на территории всего Краснодарского края. Для ее использования достаточно обратиться в любой территориальный отдел Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

Подробная информация обо всех платных услугах и способах их получения предоставляется заинтересованным лицам по телефону горячей линии Росреестра 8-800-100-34-34, по телефону Кадастровой палаты по Краснодарскому краю 8-861-992-13-02 (доб. 2060 или 2061) или по e-mail: uslugi-pay@23.kadastr.ru