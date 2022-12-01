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НовостиОбщество1 декабря 2022 9:40

Более 300 автомобилей стоят в очереди на Керченскую паромную переправу

Работа переправы приостановлена из-за непогоды
Светлана ОВДЕЙ
На парковке в Темрюкском районе находятся 315 автомобилей Фото: t.me/opershtab23

На парковке в Темрюкском районе находятся 315 автомобилей Фото: t.me/opershtab23

Более 300 автомобилей стоят в очереди на Керченскую паромную переправу. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, работа переправы вновь приостановлена 1 декабря из-за непогоды. Накануне, 30 ноября, паромы совершали рейсы нестабильно. Так, паром «Лаврентий» выполнил три рейса и перевез в Керчь 67 машин и 90 пассажиров.

Всего на перехватывающей парковке в поселке Ильич Темрюкского района стоят в очереди 315 машин. Из них 158 грузовиков перевозят продукты и товары первой необходимости.

- На стоянке продолжают дежурить волонтеры, работает пункт обогрева. Здесь организовали все необходимое для водителей и пассажиров, - уточнили в региональном оперштабе.