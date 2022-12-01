Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 декабря 2022 10:12

На Кубани при пожаре в частном доме погиб 49-летний мужчина

Следователи организовали проверку
Светлана ОВДЕЙ
Одной из причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Одной из причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

На Кубани при пожаре в частном доме погиб 49-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в ночь на 1 декабря в селе Черниговском Апшеронского района. Мужчина вместе с женой жил в доме на улице Рабочей. Хозяйка дома увидела огонь, охвативший одну из комнат, и выбежала на улице, чтобы позвать соседей. Они вызвали пожарных и пытались самостоятельно потушить возгорание до их приезда.

После локализации пожара в одной из комнат спасатели обнаружили тело мужчины. Он не смог самостоятельно выбраться из задымленного помещения.

В настоящее время одной из причин возгорания следователи рассматривают неосторожное обращение с огнем.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.