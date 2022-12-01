Усадьбу Деда Мороза откроют в парке Сочи

Дед Мороз и Снегурочка будут проводить различные мастер-классы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сочинском парке откроют Усадьбу Деда Мороза. Она заработает 24 декабря, а закроет свои двери 8 января. Дед Мороз и Снегурочка будут проводить различные мастер-классы по росписи елочных игрушек, состоится шоу трубачей, пройдет новогодний парад. Также запланированы мероприятия и в резиденции Бабы-яги.

Усадьба Деда Мороза будет работать и 31 декабря. Здесь веселье продолжится до 02:00. Дед Мороз и Снегурочка поздравят все жителей и туристов, состоятся различные конкурсы, а также выступит балет со своей шоу-программой.

К слову, с 24 декабря по 3 января на новогодних елках в детских центрах будут проходить различные сказочные представления, традиционные новогодние песни, хороводы, снежная дискотека. Всем детям подарят сладкий подарок.