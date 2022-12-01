Депутаты ЗСК поддержали самозанятых и цифровые технологии

Сегодня председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел заседание Совета законодателей Краснодарского края. В повестке дня - три инициативы по корректировке федерального законодательства.

По существу вопроса, касающегося поддержки самозанятых, выступил Алексей Титов. Депутат отметил, что документ подготовлен по итогам рассмотрения предложения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае.

Согласно закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» самозанятые вправе получать имущественную поддержку со стороны органов исполнительной власти как федерального, так и регионального уровней, органов местного самоуправления наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), в том же порядке и на тех же условиях.

При этом узконаправленным ФЗ не урегулирован порядок отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого самозанятыми гражданами. Проектом предлагается распространить положения Федерального закона об отчуждении госимущества на самозанятых. Определены условия, при которых они вправе выкупить его по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком, без проведения торгов. Инициаторы отметили, что это имущество должно находиться у них в аренде непрерывно более трех лет.

Сейчас в крае насчитывается более 267 тыс. самозанятых. По состоянию на июнь действовало 19 договоров аренды муниципального имущества.

Законодатели рассмотрели и проект инициативы по внесению в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Проектом предлагается ввести право органов госвласти субъектов РФ создавать единую информационно-коммуникационную инфраструктуру, в том числе и для органов местного самоуправления, и обеспечивать ее деятельности за счет средств региональных бюджетов.

Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, в настоящее время органы госвласти и местного самоуправления активно вовлечены в процесс цифровизации и цифровой трансформации своей деятельности. И одним из следующих этапов данного процесса могут стать изменения, содержащиеся в предлагаемом документе.

Такой механизм существенно ускорит реализацию централизованной политики в сфере импортозамещения и информационной безопасности. В ходе обсуждения парламентарии поддержали каждую из предложенных инициатив.