На Главной городской площади Краснодара устанавливают новогоднюю ель Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре устанавливают главную городскую елку. Новогоднее дерево начали монтировать 1 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.

Установить елку на Главной городской площади планируют за четыре дня. 22-метровое дерево украсят игрушками, гирляндами и звездами. Около ели поставят «подарочную коробку» с подсветкой и зеркалами внутри, композицию из светящихся шаров и инсталляцию «С Новым годом!». А вход на аттракционы украсят светодиодной аркой со светящимся бантом.

Полностью установить все елки и украсить краевой центр планируют до 15 декабря. А 24 декабря на Главной городской площади откроется Рождественская ярмарка. Посетить торговую площадку жители и гости города смогут до 8 января с 10:00 до 23:00 ежедневно.

Новогодние деревья уже установили на пересечении улиц Красных Партизан и им. Трубилина, на площади напротив здания Заксобрания края, в скверах 80-летия образования региона и им. Гатова. Ели также появятся на площади перед кинотеатром «Болгария», в скверах «Субботний», «Пограничников» и по улице Красной, 35.

- По улице Красной на фонари развесят 130 светоотражающих новогодних табличек. Бульвар «Александровский» от улицы им. Буденного до улицы Северной украсят восемь световых декоративных елок, - рассказали в пресс-службе мэрии.