Международный фестиваль адыгской культуры пройдет в Майкопе со 2 по 4 декабря

В рамках трехдневного фестиваля состоится концертная программа, выставки и творческие встречи мастеров. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Майкопе пройдет Международный фестиваль адыгской культуры. Мероприятие продлится со 2 по 4 декабря в Национальном театре Адыгеи.

- Фестиваль служит расширению международного культурного сотрудничества с зарубежными странами и субъектами Российской Федерации, где компактно проживают адыги (черкесы). Мероприятие способствует изучению, возрождению, сохранению и пропаганде традиционной народной культуры, выявлению самобытных исполнителей адыгской народной песни, народных танцев, инструментальной музыки, а также мастеров искусств, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

В эти дни в республиканской столице гостей и участников ждет насыщенная программа. В рамках трехдневного фестиваля состоится концертная программа, выставки и творческие встречи мастеров.