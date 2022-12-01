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НовостиОбщество1 декабря 2022 11:27

В горах Сочи заработали подъемники

Канатные дороги доставили первых пассажиров
Ангелина НАЗАРЧУК
Регламентные работы завершились, сооружения проверили.

Регламентные работы завершились, сооружения проверили.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Сочи в первый день зимы запустили подъемники. Канатные дороги начали работать, как и обещали в администрации с 1 декабря. Регламентные работы завершились, сооружения проверили.

- В преддверии зимнего сезона 2022-2023 годов после планового проведения регламентных работ, подъемники курорта вновь открыты для гостей, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта Сочи.

Теперь можно кататься, наслаждаясь пейзажами горнолыжных курортов. К слову, фуникулеры доставили первых туристов на самые вершины.