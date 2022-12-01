В горах Сочи заработали подъемники

Регламентные работы завершились, сооружения проверили. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Сочи в первый день зимы запустили подъемники. Канатные дороги начали работать, как и обещали в администрации с 1 декабря. Регламентные работы завершились, сооружения проверили.

- В преддверии зимнего сезона 2022-2023 годов после планового проведения регламентных работ, подъемники курорта вновь открыты для гостей, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта Сочи.

Теперь можно кататься, наслаждаясь пейзажами горнолыжных курортов. К слову, фуникулеры доставили первых туристов на самые вершины.