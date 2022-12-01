Жителю Кубани запретили выезд из страны из-за полумиллионного долга по алиментам Фото из архива КП

Жителю Кубани запретили выезд из страны за полмиллиона долга по алиментам. Мужчина пока не погасил долг, сообщает «Живая Кубань».

О том, что мужчина долгое время не выплачивает алименты, журналистам рассказал его бывшая жена из Крымского района. Женщина сообщила, что за девять лет экс-супруг выплатил только 98 тысяч рублей на содержание ребенка.

После обращения журналистов в службу судебных приставов сотрудник ведомства подсчитали накопившийся с 2013 года долг – почти 500 тысяч рублей. Мужчине сообщили о возбуждении исполнительного производства, перерасчете и запрете на выезд из страны. А его работодателю направили постановление о взыскании алиментов с должника.

Уточняется, что мужчина пока не погасил задолженность.