В Краснодаре прошел XIX краевой фестиваль «Венок дружбы народов Кубани» Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре прошел XIX краевой фестиваль «Венок дружбы народов Кубани». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На ежегодном фестивале выступили 20 национальных фольклорных коллективов и солистов. Участники прибыли в краевой центр из разных муниципалитетов края.

После начала пандемии COVID-19 фестиваль два года проходил в онлайн-формате. В этом году участники и гости - представители администрации края, национальных общественных объединений, казачества, краевые молодежные организации и студенты – собрались в очном формате.

– Спустя два года после проведения фестиваля в онлайн-формате мы возвращаемся к традиционному живому общению. Сегодня как никогда в сложной международной обстановке важно поддерживать взаимное уважение народов. Фестиваль – это, прежде всего, про дружбу народов, - отметил замдиректора краевого департамента внутренней политики Вадим Кондратенко.

Первый краевой фестиваль «Венок дружбы народов Кубани» состоялся в 2002 году. Идею создания тогда предложила Краснодарская краевая общественная организация «Центр национальных культур».