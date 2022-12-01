Республику представляли активисты городских марафонов по ходьбе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Команда Майкопа заняла четвертое место в Чемпионате России по фоновой ходьбе. Соревнование проходило на протяжении двух месяцев в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

- Для участия в первенстве спортсмены использовали приложение «Человек идущий», которое фиксировало их активность и составляло итоговые рейтинги, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - За время основного этапа соревнований этого года команды прошли 14,5 миллиарда шагов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», всего в чемпионате приняли участие более 92 тысяч человек из 83 регионов России. Республику представляли активисты городских марафонов по ходьбе.