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НовостиОбщество1 декабря 2022 12:24

Команда Майкопа заняла четвертое место в Чемпионате России по фоновой ходьбе

Всего участвовала более двух тысяч команд со всей страны
Валерия ГОДОВНИКОВА
Республику представляли активисты городских марафонов по ходьбе

Республику представляли активисты городских марафонов по ходьбе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Команда Майкопа заняла четвертое место в Чемпионате России по фоновой ходьбе. Соревнование проходило на протяжении двух месяцев в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

- Для участия в первенстве спортсмены использовали приложение «Человек идущий», которое фиксировало их активность и составляло итоговые рейтинги, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - За время основного этапа соревнований этого года команды прошли 14,5 миллиарда шагов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», всего в чемпионате приняли участие более 92 тысяч человек из 83 регионов России. Республику представляли активисты городских марафонов по ходьбе.