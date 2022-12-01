В Адыгее детей с редким заболеванием обеспечат лечебным питанием

Глава республики обсудил с гражданами вопросы социальной помощи, благоустройства и газификации. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее стартовала декада приема граждан. Глава республики обсудил с гражданами вопросы социальной помощи, благоустройства и газификации.

- Дал поручение по выделению средств на дополнительную помощь в организации лечебного питания детям с редким заболеванием, - рассказал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов. - Сейчас ведется корректировка проектно-сметной документации по капитальному ремонту бульвара в честь 55-летия Победы в микрорайоне Черемушки, в планах и установление в Майкопе памятника Матерям.

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