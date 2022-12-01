Ранее выданные полисы по-прежнему действительны Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жителей Кубани с 1 декабря будут обслуживать по цифровым полисам медстрахования. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ранее застрахованные предъявляли бумажный документ или полис в виде пластиковой карты. Теперь жители могут предоставить только паспорт или свидетельство о рождении детей до 14 лет.

- Данные о застрахованных собраны в госрегистре, созданном на базе государственной информационной системы ОМС, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Кроме того, цифровой полис внесен в личный кабинет пользователя на «Госуслугах». А данные о всех жителях, получивших гражданство РФ, и детях, рожденных с 1 декабря 2022 года, автоматически внесут в госрегистр.

Отмечается, что уже выданные полисы по-прежнему действуют и не требуют замены. При потере документа необходимо обратиться в страховое медучреждение, в котором выдадут выписку из единого регистра со штрих-кодом.