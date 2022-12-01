Администрация Краснодара отреагировала на замечания жителей по состоянию подземных переходов

Жители Краснодара долгое время возмущаются «подземкой» на ТЭЦ. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Мэр Краснодара дал поручение привести в порядок ряд подземных пешеходных переходов. На это даже было выделено порядка двух миллионов рублей. «Комсомольская правда»-Кубань» решила проверить в каком состоянии подземные переходы.

Жители Краснодара долгое время возмущаются «подземкой» на ТЭЦ. Потеки на стенах, многочисленные граффити и ободранная тактильная плитка для слабовидящих.

«Комсомольская правда»-Кубань» опубликовала статью и выложила пост в соцсетях. Многие местные жители отметили плохое состояние и в других подземных пешеходных переходах.

- Такой же почти подземный переход и на кольце Ставропольской и Старокубанской, хотя ремонт был выполнен два года назад, - негодует жительница Краснодара Вера. - Стоит вода после дождя, плитка откололась и очень грязно.

Администрация Краснодара под постом «Комсомольской правды»-Кубань» отреагировала на замечания местных жителей.

- Сообщим специалистам о том, что переход необходимо привести в порядок, - написал Муниципальный Центр Управления города Краснодара.

Однако по поводу состояния подземного перехода на ТЭЦ комментарий так и не дали. Будет ли проводиться реставрация в одном из самых оживленных мест Краснодара во время час-пика - неизвестно.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Современные граффити и ободранная напольная плитка: как выглядит подземный пешеходный переход на ТЭЦ в Краснодаре

Жители Краснодара возмущаются состоянием подземного пешеходного перехода на ТЭЦ (подробнее)