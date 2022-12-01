Желающие приняли участие в флэшмобе, выстроившись в форме слова «АХУН». Фото: сочинский нацпарк

Смотровую Башню на горе Ахун в Сочи закрыли на реконструкцию 1 декабря. А вчера, 30 ноября, администрация провела торжественное мероприятие.

Опытные туристы отправились в поход по тропам природно-исторического комплекса «Ахун» и спустились с вершины горы до Агурских водопадов и Тисо-самшитовой рощи. А юные художники изобразили на своих холстах Башню.

Также были прошли интеллектуальные викторины. Организаторы провели даже лотерею, где разыгрывались памятные призы. На площади перед Башней выступали артисты Сочинской филармонии. Желающие приняли участие в флэшмобе, выстроившись в форме слова «АХУН».

- С 1 декабря доступ на Смотровую Башню будет закрыт. После ремонта она предстанет перед туристами уже в обновленном виде, - сообщили в пресс-службе сочинского нацпарка.

Реконструкция Башни включает в себя усиление строительных конструкций здания, реставрацию фасада, лестницы и ограждения на открытой террасе на крыше.