В Геленджике построят ливневую канализацию

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Депутаты Гордумы Геленджика поддержали предложение по строительству ливневой канализации. Как сообщили в пресс-службе администрации города-курорта, это станет одним из способов решения проблемы водоснабжения и водоотведения.

Также депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет и утвердили выделение средств на строительство системы сбора, отведения и очистки сточных вод. Данная проблема стоит довольно остро, отметили на заседании.

- Наряду с тем, какими темпами сегодня идет модернизация инженерных сетей водоотведения, важным моментом в успешной реализации всего задуманного, станет и решение вопроса ливневок, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

На данный момент работы находятся на стадии проектирования.