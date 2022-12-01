Более 13 тысяч домов бесплатно газифицировали на Кубани Фото из архива КП

Более 13 тысяч домов бесплатно газифицировали на Кубани. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По постановлению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, школы, детсады, медучреждения в газифицированных поселениях не будут платить за строительство газопровода до границ участков и подключение к газораспределительным сетям. А программа будет действовать бессрочно.

Всего в регионе заключили 40 тысяч договоров на строительство газопроводов к участкам.

- Программа с самого начала показала свою востребованность. Планируем выполнить основные работы в следующем году. Но регион развивается, постоянно появляются новые дома, соцобъекты, которым требуется подключение. Решение, что программа будет действовать бессрочно, поможет вовремя закрывать эту потребность, - прокомментировал решение правительства Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что программа действует только в уже газифицированных поселениях. А льготным категориям жителей возместят часть затрат на работы на участке. Напомним, с 9 декабря эту сумму увеличат до 100 тысяч рублей.