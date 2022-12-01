Новогодняя ярмарка открылась в Геленджике

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Геленджике 1 декабря начала работать новогодняя ярмарка, где можно купить все необходимое к празднику. Вторая торговая точка откроется 20 декабря.

Ярмарка находится на Портовой аллее (улица Островского). На ней представлен широкий ассортимент елочных игрушек, гирлянд, хлопушек, сувениров, мишуры и других товаров к празднику.

Здесь также можно купить искусственные елки. Ярмарка будет работать до 31 декабря.

Второе торговое пространство начнет работать на Платановой аллее 20 декабря. На ярмарке в том числе можно будет купить продукты питания. Покупатели смогут найти мед, сладости и другие деликатесы. Она будет открыта до 8 января.