В Сочи с 3 декабря для ремонта перекроют оползневый участок на улице Целинной

Специалисты подготавливают участок для ремонта Фото: sochi.ru

В Сочи временно перекроют оползневый участок на улице Целинной. Ремонт в районе домов №29 и №31 начнется с 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Ввиду активизации оползневых процессов в районе домов N29 и №31 по улице Целинной Центрального района действует режим ЧС, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Так, с 3 декабря водители, в том числе общественный транспорт, не смогут проехать по участку. Маршрут №36 «Морвокзал Сочи - ост. к/т Юбилейный - ул. Целинная» будет проезжать от остановки ж/д вокзал Сочи. Садиться в автобус пассажиры будут со стороны автовокзала на остановке маршрута №81.

Уточняется, что объехать ремонтируемый участок водители смогут через улицы Высокогорную и Виноградную.

Сейчас подрядчик подготавливает участок для ремонта. Специалисты сделали настил, по которому жители смогут обходить участок.