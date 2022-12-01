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НовостиОбщество1 декабря 2022 15:03

Глава Адыгеи: Все обязательства перед мобилизованными гражданами и их семьями выполним

Мурат Кумпилов посетил воинскую часть, где подготавливают мобилизованных
Светлана ОВДЕЙ
Мурат Кумпилов встретился с мобилизованными в воинской части Фото: пресс-служба Правительства Адыгеи

Мурат Кумпилов встретился с мобилизованными в воинской части Фото: пресс-служба Правительства Адыгеи

Глава Адыгеи посетил мобилизованных жителей в воинской части. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства республики.

Как отметил Мурат Кумпилов на встрече, власти Адыгеи выполнят все обязательства перед мобилизованными и их семьями.

- Каждая ваша заявка отрабатывается в сжатые сроки. Нам важно, чтобы программа вашей подготовки шла системно и обеспечивала эффективное ведение боевых действий в условиях спецоперации, - сказал глава республики.

Во время визита в воинскую часть Мурат Кумпилов проверил обеспечение участников СВО обмундированием, спецсредствами и оборудованием. Рассмотрены также вопросы соцподдержки семей мобилизованных и предоставление выплат.

Отмечается, что в муниципалитетах республики организованы рабочие группы. Они выполняют поступающие заявки мобилизованных жителей.