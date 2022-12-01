Сбер выяснил, сколько жителей Краснодара планируют покупку недвижимости

Фото: пресс-служба СберБанка.

СберАналитика исследовала покупательский потенциал рынка жилой недвижимости в Краснодаре. Каждый третий житель города, имеющий среднюю по региону заработную плату и накопления в размере нескольких окладов, планирует покупку недвижимости в течение года или через год.

Для большинства опрошенных важнейшим аспектом выбора жилья остается уровень развития инфраструктуры – такой ответ дали 77% опрошенных. Ключевыми атрибутами развитой инфраструктуры респонденты назвали удобную транспортную развязку, пешую доступность до социальных объектов (школы, детские сады, поликлиники), обеспеченность парковочными местами, а также наличие прогулочных зон поблизости.

Другими решающими факторами для покупки недвижимости участники исследования также назвали локацию (73%), уровень класса жилья и срок сдачи (40%), безопасность территории (39%) и эстетический вид (32%). При этом ключевыми условиями для принятия окончательного решения о покупке потенциальные покупатели назвали очный осмотр жилого комплекса (62%) и изучение всех предложений на рынке (61%).

В исследовании СберАналитики также приняли участие туристы, посетившие Краснодар из других 66 субъектов России. По оценке почти каждый пятый турист Краснодарского края (18%) рассматривает покупку недвижимости в городе. Большинство из них (75%) делают это для себя, 15% – для проживания родных и только 10% – для инвестирования.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

Фото: пресс-служба СберБанка.

«Исследование проводилось в ноябре 2022 года через онлайн-сбор и анализ мнения целевой аудитории на базе точечного таргетинга экспертной группой. В исследовании приняли участие 460 жителей города Краснодара, имеющих достаточный уровень дохода для покупки жилья и выплаты ипотечных кредитов, а также 684 жителя из 66 субъектов России, посетивших в августе 2022 года Краснодарский край».