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НовостиОбщество1 декабря 2022 15:47

Суд оштрафовал замглавы Сочи на 10 тысяч рублей

За год во власти не уложились в сроки освоения 42 млн рублей
Мария ЧАЛАЯ
Замглаву Сочи оштрафовали на 10 тысяч рублей

Замглаву Сочи оштрафовали на 10 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд оштрафовал замглавы Сочи на 10 тысяч рублей. Прокуратура города выяснила, что за год во власти не уложились в сроки освоения 42 миллионов рублей.

- Деньги выделили на строительство двух ФАПов. Первый должен был появиться в поселке Орел-Изумруд Адлерского района, второй – в ауле Хаджико Лазаревского района, но их не успели возвести, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Сочи.

Уточняется, что ответственным за срыв сроков назначили зама по строительству в городе.