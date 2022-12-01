Замглаву Сочи оштрафовали на 10 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд оштрафовал замглавы Сочи на 10 тысяч рублей. Прокуратура города выяснила, что за год во власти не уложились в сроки освоения 42 миллионов рублей.

- Деньги выделили на строительство двух ФАПов. Первый должен был появиться в поселке Орел-Изумруд Адлерского района, второй – в ауле Хаджико Лазаревского района, но их не успели возвести, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Сочи.

Уточняется, что ответственным за срыв сроков назначили зама по строительству в городе.