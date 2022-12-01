На Кубани с 2013 года малому бизнесу предоставили более 10 млрд рублей льготных займов

Фонд микрофинансирования Кубани предоставил малому бизнесу более 10 млрд рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани Фонд микрофинансирования с 2013 года предоставили малому бизнесу более 10 миллиардов рублей льготных займов. По ним процентные ставки варьируются от 0,1% до 6,5% годовых.

- Мы видим, как у предпринимателей год от года растет востребованность заемного финансирования. В 2015 году фонд выдавал в год порядка 250 миллионов рублей. В 2019 году впервые перешагнул планку в 1 миллиард. По результатам этого года выйдем на рекордные показатели, - сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Уточняется, что за 11 месяцев уже выдано более 2,3 миллиардов рублей. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Кроме того, в этом году Фонд микрофинансирования ввел 5 новых займов. Они направлены на поддержку и развитие МСП в регионе. Все займы были разработаны с учетом потребностей бизнес-сообщества.

На данный момент предпринимателям доступны займы по 20 видам. Их максимальная сумма 5 миллионов рублей, на срок до 36 месяцев. Процентная ставка по продуктам варьируется от 0,1 % до 6,5 %. По микрозайму «Торговля» – 7,5 % годовых.