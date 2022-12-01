На Кубани открыли Центр ударной подготовки

В станице Динской открыли Центр ударной подготовки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В станице Динской Кубани открыли Центр ударной подготовки. Скоро в нем начнутся занятия под руководством высококвалифицированных тренеров по рукопашному бою, самбо, дзюдо, боевым единоборствам и боксу.

- Новый спортивный объект станет еще одним толчком для дальнейшего развития единоборств как в крае. Благодаря нему появится еще больше спортсменов. Они будут прославлять честь Кубани на спортивных соревнованиях различного уровня. В комплексе есть 4 полноценных зала и все необходимое для тренировок и проведения соревнований в комфортных условиях, - сообщил Министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко.

Уточняется, что в Центре будут заниматься почти 400 человек.

Кроме того, на базе объекта открыли патриотический клуб «Держава».

В рамках открытия провели показательные выступления по дзюдо, самбо и рукопашному бою. Также матчевые встречи между командами Динского и Тимашевского районов.