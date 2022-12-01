В Краснодаре от гриппа вакцинировались более 500 тысяч человек. Фото: krd.ru

В Краснодаре прививочную компанию против гриппа продлили до середины декабря. На данный момент успели вакцинироваться 528 282 человека. Из них более 100 тысяч детей.

- В городе показатель заболеваемости сегодня находится на неэпидемическом уровне. Пик прогнозируется на конец декабря. Активно стал распространяться свиной грипп, необходимо вакцинироваться. Прививка – это единственный надежный способ защитить себя от гриппа и его возможных осложнений, - сообщила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации Краснодара Светлана Харламова.

Уточняется, что со 2 декабря снова начнут работать мобильные комплексы. Получить бесплатную прививку от гриппа может любой желающий. Для этого при себе необходимо иметь паспорт.

Кроме того, сегодня можно бесплатно сделать одновременную вакцинацию от COVID и гриппа во всех городских поликлиниках.