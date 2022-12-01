В Анапе восстановили исторический барельеф на здании центра культуры «Родина»

В Анапе восстановили центр культуры «Родина». Фото: пресс-служба администрации Анапы.

В Анапе восстановили исторический барельеф на фасаде центра культуры «Родина». Здание, построенное в 1957 году, капитально отремонтировали и воссоздали ценные части.

- Центр культуры откроется в день 176-летия присвоения Анапе статуса города. В здании отремонтировали хореографические, вокальные и театральные классы. В них будут заниматься более 700 человек из 24 творческих коллективов, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Уточняется, что в феврале на курорте начнется реконструкция Театральной площади. Работы пройдут за счет федерального финансирования. Дизайн-проект здания победил на конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в категории «Малые города» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».