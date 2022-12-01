Жители Кубани собрали 54,3 млн для поддержки участников спецоперации на Украине

На Кубани собрали 54,3 млн для поддержки участников спецоперации на Украине Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Кубани собрали 54,3 миллиона для поддержки участников спецоперации на Украине. Деньги отправляли в рамках акции «Своих не бросаем».

- Уже приобретено 6466 термоизоляционных ковриков, 3215 спальных мешков, 3015 флисовых балаклав, 4647 пар утепленных сапог. Также 2018 комплектов термобелья, 260 радиостанций, 250 шапок, 200 походных печей, 100 перевязочных пакетов, 100 тактических аптечек, 17 квадрокоптеров, 2 оргтехники, - сообщили на официальной странице акции «Своих не бросаем».

Уточняется, что сейчас продолжается закупка 1500 комплектов термобелья, 1500 тысяч спальных мешков и 50 бронежилетов.