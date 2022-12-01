Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани введут Региональный инвестиционный стандарт. Решение было принято Федеральной группой при Минэкономразвития России. Оно основано на заключениях представителей деловых объединений и краевых инвесторов.

- В последние годы проводятся работы по улучшению бизнес-климата. Мы совершенствуем институциональные условия в соответствии с запросами инвесторов и изменениями внешней экономической среды, - сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Уточняется, что регионам, которые подтвердили внедрение стандарта, выделят 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Это необходимо для компенсации части затрат на предоставленные бизнесу инвестиционных налоговых вычетов.

Краснодарский край в 2021 году получил на эти цели 57,2 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря утверждению регионального Плана по созданию системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов.