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НовостиКарта Кубани1 декабря 2022 19:33

В Геленджике загорелся цех по изготовлению кованых изделий

К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные
Мария ЧАЛАЯ
В Геленджике на улице Кирова загорелось нежилое здание

В Геленджике на улице Кирова загорелось нежилое здание

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Геленджике загорелся цех по изготовлению кованых изделий. О пожаре стало известно в 20:26.

- К месту происшествия незамедлительно были направлены подразделения Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона. В 20:32 удалось установить, что горит нежилое здание на площади 25 м2, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

В 20:39 пожарным удалось ликвидировать открытое горение, а в 20:45 сам пожар.

К ликвидации пожара всего от МЧС России привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники.