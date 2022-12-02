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НовостиОбщество1 декабря 2022 21:00

Узнали, где будут отключения света в Сочи 2 и 3 декабря 2022 года

Электроэнергии не будет в течение нескольких часов в период с 07:00 до 19:00
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи отключат свет

В Сочи отключат свет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 2 и 3декабря не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 19:00.

- Света не будет 2 декабря на улицах: Мостовая, Светогорская, Прогресс, Вологодская, Воровского. Также в поселке Лазаревское на улицах Победы, Шевченко, Партизанская, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что электроэнергию отключат в поселке Вишневка на улицах Республиканская, Бородина, Яблочная, Виноградная, Островского, Воровского, Роз, в переулках Теневой и Зеленый.

3 декабря свет выключат на улицах Восточная, Целинная, Яблочная, Тимирязева, ЖСНТ «Сосновый Бор».