Узнали, где будут отключения света в Сочи 2 и 3 декабря 2022 года

В Сочи отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 2 и 3декабря не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 19:00.

- Света не будет 2 декабря на улицах: Мостовая, Светогорская, Прогресс, Вологодская, Воровского. Также в поселке Лазаревское на улицах Победы, Шевченко, Партизанская, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что электроэнергию отключат в поселке Вишневка на улицах Республиканская, Бородина, Яблочная, Виноградная, Островского, Воровского, Роз, в переулках Теневой и Зеленый.

3 декабря свет выключат на улицах Восточная, Целинная, Яблочная, Тимирязева, ЖСНТ «Сосновый Бор».