Мурат Кумпилов ответит на вопросы жителей Республики Адыгея в прямом эфире 15 декабря

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Мурат Кумпилов ответит на вопросы жителей Республики Адыгея в прямом эфире. Трансляция состоится 15 декабря из студии ГТРК «Адыгея».

- Считаю важным поддерживать постоянный контакт с жителями республики. Такой формат стал традиционным в рамках объемной работы с обращениями граждан, которую мы проводим на ежедневной основе, - сообщил глава республики.

Уточняется, что принимать вопросы начали с 1 декабря. Впервые для проведения прямой линии будет задействована служба 122. Операторы колл-центра будут принимать обращения с 8:00 до 20:00 каждый день без выходных.