Погода в Адыгее 2 декабря 2022: в республике падение температур

Узнали, какой будет погода в Адыгее 2 декабря 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 2 декабря 2022.

В Майкопе 2 декабря погода ожидается облачной. Максимальная температура воздуха составит +8°C. Ветер восточный, 3 м/с. На протяжение всего дня в республиканской столице прогнозируют дожди. Ночью столбики термометра опустятся до +1°C. Ветер восточный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки также будет дождливой. Однако, в светлое время суток температура немного выше. Воздух прогреется до +11°C. Ветер восточный, 1 м/с. Ночью столбики термометра достигнут +5°C. Ветер восточный,1 м/с.