Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 4:31

Погода в Адыгее 2 декабря 2022: в республике падение температур

В Адыгее 2 декабря погода порадует не всех
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 2 декабря 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 2 декабря 2022

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 2 декабря 2022.

В Майкопе 2 декабря погода ожидается облачной. Максимальная температура воздуха составит +8°C. Ветер восточный, 3 м/с. На протяжение всего дня в республиканской столице прогнозируют дожди. Ночью столбики термометра опустятся до +1°C. Ветер восточный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки также будет дождливой. Однако, в светлое время суток температура немного выше. Воздух прогреется до +11°C. Ветер восточный, 1 м/с. Ночью столбики термометра достигнут +5°C. Ветер восточный,1 м/с.