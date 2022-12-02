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НовостиОбщество2 декабря 2022 4:46

Метеорологи прогнозируют похолодание в Сочи на выходных

Ожидается падение температуры и усиление ветра
Ангелина НАЗАРЧУК
Это связано с надвигающимся на южные регионы России обширным арктическим антициклоном

Это связано с надвигающимся на южные регионы России обширным арктическим антициклоном

Фото: Виктор КЛЮШКИН

Метеорологи прогнозируют похолодание в Сочи на выходных. На курорте ожидается падение температуры и усиление ветра.

- Это связано с надвигающимся на южные регионы России обширным арктическим антициклоном, - сообщили в пресс-службе краевого гидрометцентра.

На выходных ожидается переменная облачность и сильный дождь. Ночью температура воздуха составит +9...11 градусов, а днем +11…13 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный. Также синоптики предупреждают о повышенном атмосферном давлении - 768 миллиметров ртутного столба.