В Адыгее заключенного осудят за избиение инспектора в СИЗО

Дело передано в суд для рассмотрения по существу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее будут судить заключенного. Мужчина избил инспектора в СИЗО.

- По данным следствия, подследственный, содержащийся под стражей в следственном изоляторе исправительного учреждения, расположенного на территории Теучежского района, воспрепятствовал нормальной законной деятельности исправительного учреждения, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», мужчина ударил инспектора на дежурстве кулаком по голове. Полученные травмы нанесли легкий вред здоровью сотрудника изолятора. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.