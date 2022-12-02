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НовостиОбщество2 декабря 2022 4:48

В Адыгее заключенного осудят за избиение инспектора в СИЗО

Сотрудник изолятора получил травмы головы
Валерия ГОДОВНИКОВА
Дело передано в суд для рассмотрения по существу

Дело передано в суд для рассмотрения по существу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее будут судить заключенного. Мужчина избил инспектора в СИЗО.

- По данным следствия, подследственный, содержащийся под стражей в следственном изоляторе исправительного учреждения, расположенного на территории Теучежского района, воспрепятствовал нормальной законной деятельности исправительного учреждения, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», мужчина ударил инспектора на дежурстве кулаком по голове. Полученные травмы нанесли легкий вред здоровью сотрудника изолятора. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.