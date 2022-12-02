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НовостиОбщество2 декабря 2022 4:57

Жителей Сочи начали принимать в больницах по цифровым страховым полисам

Теперь для получения медпомощи достаточно предъявить паспорт
Ангелина НАЗАРЧУК
Данные о застрахованных собраны в госрегистре. Фото: администрация региона

Данные о застрахованных собраны в госрегистре. Фото: администрация региона

Жителей Сочи начали принимать в больницах по цифровым полисам ОМС. Новшество ввели по всей стране. Теперь для того, чтобы воспользоваться медицинскими услугами достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет.

- Данные о застрахованных собраны в госрегистре, созданном на базе государственной информационной системы ОМС, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К слову, электронный страховой полис доступен и на Госуслугах. Всех новорожденных с 1 декабря 2022 года и жителей, получивших гражданство РФ, автоматически внесут в регистр застрахованных лиц.