Новый маршрут будет включать в себе скверы, парки, достопримечательности и пляжи. Фото: администрация Сочи

Единый туристический маршрут появится в Лазаревском районе Сочи. Данное поручение дал мэр города Алексей Копайгородский во время утреннего обхода. Новый маршрут будет включать в себе скверы, парки, достопримечательности и пляжи.

- Маршруты помогут лучше ориентироваться в городе гостям и четко регулировать вопросы обслуживания территорий, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

К слову, мэр Сочи поручил проверить состояние брусчатки и заменит в местах, где это необходимо. А также в Лазаревском районе уберут все объекты торговли в узкопроходимых местах.