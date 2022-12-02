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НовостиОбщество2 декабря 2022 5:08

Жителю Адыгеи дали 250 часов исправительных работ за хранение наркотиков

Мужчина использовал запрещенные вещества для частного пользования
Валерия ГОДОВНИКОВА
Житель Адыгеи использовал наркосодержащее растение в личных целях

Житель Адыгеи использовал наркосодержащее растение в личных целях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Адыгеи вынесли приговор за хранение наркотиков. Мужчине назначили исправительные работы.

- В суде установлено, что в сентябре этого года местный житель обнаружил дикорастущее наркосодержащее растение, оборвал его части, высушил и хранил в своем домовладении для личного потребления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Кошехабльский районный суд дал обвиняемому в преступлении 250 часов обязательных работ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани пенсионерка пыталась передать в СИЗО наркотики в апельсинах. В отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело.