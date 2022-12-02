Памятник Матерям появится в Майкопе

В республике серьезное внимание уделяют сохранению памятников истории и архитектуры. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Майкопе установят памятник Матерям. Об этом сообщил глава Адыгеи после личного приема граждан.

- В республике серьезное внимание уделяют сохранению памятников истории и архитектуры. Совсем недавно в Майкопе был открыт памятник Шахан-Гирею Умаровичу Хакурате - первому секретарю Адыгейского обкома, стоявшему у истоков становления Черкесской автономной области. В планах - установление в республиканской столице памятника Матерям, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Кроме того,в Майкопе приведут в порядок бульвар в честь 55-летия Победы в районе Черемушек. На данный момент готовится проектно-сметная документация. После чего в рамках благоустройства на территории зоны отдыха займутся укладкой плитки, отремонтируют детскую площадку. Большое внимание здесь также уделят озеленению.