На благоустройство курортных территорий Кубани направили более 1,2 млрд рублей

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Благодаря курортному сбору на благоустройство туристической инфраструктуры Краснодарского края направили более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Выделенные на обновление курортных территорий средства помогли благоустроить десятки объектов, преобразить парки и скверы. Жители сами выбирают проекты под реконструкцию, - сказал Кондратьев.

В 2022 году за счет средств курортного сбора реализуют 30 проектов на общую сумму более 900 млн рублей. В шести районах работы полностью завершены, еще в восьми - реализация проектов находится на финальной стадии.

Например, в Туапсинском районе на курортный сбор благоустроили прогулочные территории, в Горячем Ключе установили несколько новых арт-объектов, а в Ейске установили спортивную и детскую площадки.

Курортный сбор в Краснодарском крае 30 рублей, по 50 рублей платят взносы туристы в Сочи. При этом жители региона от платы освобождены.