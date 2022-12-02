Владимир Путин посетил конгресс молодых ученых в Сочи

Глава страны сделал ряд важных заявлений на конгрессе.

В Сочи проходит второй конгресс молодых ученых. В первый день, 1 декабря, мероприятие посетил Президент России Владимир Путин. Глава страны сделал ряд важных заявлений на конгрессе.

Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация в стране подталкивает к «самостоятельной работе по очень многим направлениям». Об этом сообщил Ъ. Президент отметил, что необходимо развивать отечественную научную базу в условиях действия множества санкций.

Владимир Путин также заявил, что необходимо покупать товары российского производства. Это один из видов поддержки отечественной науки.

- Повторяю еще раз: покупайте российские товары! - сказал Путин.

Также Президент России отметил идею одного из участников конгресса. Владимир Путин поддержал создание в стране инженерного центра. К этой работе будут привлечены члены российского правительства.